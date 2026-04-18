La minaccia al rettore | Dammi 100 euro o spacco tutto e vado in galera

Un uomo di 40 anni, originario del Kosovo e senza fissa dimora, è stato arrestato con l’accusa di aver minacciato il rettore di un’università, chiedendogli 100 euro con la frase “dammi 100 euro o spacco tutto e vado in galera”. L’uomo è accusato di estorsione aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. L’episodio si è verificato in un contesto universitario, dove la vittima ha sporto denuncia.

Estorsione aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. Sono questi i reati di cui è accusato un uomo di 40 anni originario del Kosovo in Italia senza fissa dimora. L'arresto da parte degli agenti della Questura di Padova della sezione "Volanti" è scattato mercoledì 15 aprile.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Padova, “dammi 100 euro o spacco tutto”: minacce al rettore del Santuario di San Leopoldo, 40enne arrestatoEseguiti un arresto e una misura cautelare a Padova, dove un 40enne cittadino kosovaro, senza fissa dimora, è stato bloccato in flagranza di... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: La minaccia al rettore: Dammi 100 euro o spacco tutto e vado in galera; Dammi 100 euro o spacco tutto: minaccia il rettore del Santuario di San Leopoldo, arrestato; Picchia e minaccia il personale e il rettore del santuario di San Leopoldo: Dammi 100 euro o spacco tutto; Coppia fermata in auto al casello dell'autostrada con 10 chili di cocaina. Trovata droga anche nella loro casa con i 3 figli piccoli. La minaccia al rettore: «Dammi 100 euro o spacco tutto e vado in galera»Gli agenti della sezione Volanti della Questura di Padova hanno arrestato il 15 aprile un quarantenne kosovaro che si è presentato al santuario di San Leopoldo di piazzale Santa Croce. Pluripregiudica ... padovaoggi.it Padova, dammi 100 euro o spacco tutto: minacce al rettore del Santuario di San Leopoldo, 40enne arrestatoArrestato a Padova un 40enne kosovaro per estorsione aggravata: minacciava il rettore del Santuario di San Leopoldo per ottenere denaro. virgilio.it Dammi oggi la mia noce quotidiana - facebook.com facebook