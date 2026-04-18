A Concorezzo, la biblioteca ha inaugurato un orto profumato indoor, un’area verde inserita tra gli scaffali e le sale di lettura. Si tratta di un progetto che unisce la cultura e il verde, portando un tocco naturale all’interno degli spazi dedicati ai libri. L’orto, caratterizzato da piante aromatiche come il basilico, arricchisce l’ambiente, creando un luogo dove la lettura si accompagna anche al piacere di ascoltare i profumi della natura.

A Concorezzo la cultura mette radici e ha il gusto del basilico. In biblioteca nasce un originale orto profumato indoor, un piccolo angolo verde che trasforma scaffali e sale di lettura in uno spazio ancora più vivo, dove alle pagine dei libri si affianca il ritmo lento della natura. L’idea è semplice quanto evocativa: offrire agli habitué la possibilità di coltivare erbe aromatiche tra una lettura e l’altra. Così, accanto a romanzi e saggi, spunteranno anche rosmarino e maggiorana curati direttamente dai lettori. Non solo un progetto decorativo, ma un’esperienza partecipata che invita chi frequenta il salotto della cultura a prendersi cura di qualcosa di vivo, costruendo nel tempo un legame concreto con lo spazio pubblico.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La cultura da coltivare. Ecco l’orto profumato: la biblioteca diventa green

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