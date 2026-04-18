La crisi infinita dell’Italia | dopo la battuta d’arresto del Mondiale ora il Calcio è senza Europa

Dopo la recente battuta d’arresto del Mondiale, il calcio italiano si trova ora senza rappresentanza nelle competizioni europee. Secondo quanto riportato da Marca, la situazione è peggiorata ulteriormente, lasciando la squadra nazionale senza qualificazioni o partecipazioni nelle prossime manifestazioni continentali. La notizia mette in evidenza le difficoltà che attraversa il calcio nel Paese, con nessuna squadra italiana presente nelle competizioni europee per la stagione 2026.

2026-04-17 10:26:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito del nostro calcio: Ehi Talia è rimasto senza rete in Europa. La caduta di Bologna prima di lui Aston Villa e di Fiorentina, di fronte a Palazzo di Cristallo nei quarti di Europa League e Conference League, cala il sipario continentale sul ‘calcio’. Non c’è più nessuna squadra in piedi. Un dato che fa male e che racconta il momento di un calcio che ha fallito anche nella cosa più basilare: la qualificazione Mondo per la terza volta consecutiva. Il colpo arriva dopo un ciclo che le aveva restituito splendore. Tra il 2021 e il 2025 l’Italia si è sentita di nuovo importante.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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