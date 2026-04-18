La Capitanata pattina veloce verso il futuro

Nella provincia di Foggia si è svolto un weekend ricco di eventi dedicati al pattinaggio artistico organizzato dall'UISP, con protagonisti atleti provenienti da diverse zone della regione. La competizione ha rappresentato una tappa importante del campionato regionale della formula UGA 2026, attirando numerosi spettatori e appassionati. L’evento ha visto protagonisti atleti della provincia di Foggia, che hanno mostrato le proprie abilità in una cornice di grande partecipazione.

PATTINAGGIO UISP: LA PROVINCIA DI FOGGIA PROTAGONISTADEL CAMPIONATO REGIONALE FORMULA UGA 2026 Un weekend intenso, emozionante e di grande rilievo per il pattinaggio artistico UISP pugliese. Le Finali Regionali – Categoria UGA, svoltesi presso l’impianto Capocasale di Bari sabato e domenica scorsi (11-12 aprile 2026) hanno visto scendere in pista atlete e atleti provenienti da tutta la regione, confermando la crescita costante di un movimento sempre più partecipato e competitivo. Protagoniste le società Fit Point, Fly Skating Cerignola, Skating Cerignola, che ancora una volta hanno dimostrato qualità tecnica, continuità e capacità di formazione, contribuendo in maniera significativa al medagliere complessivo della Capitanata.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - La Capitanata pattina veloce verso il futuro Notizie correlate L'Arena di Cantù corre veloce verso la consegnaÈ ormai in fase avanzata di realizzazione l'attesa Arena di Cantù, una delle opere più attesa della città, dopo oltre quarant'anni dal Palababele e... Sostegno specializzazione estero, verso la partecipazione alla mini call veloce se titolo Indire conseguito entro il 30 giugnoNel question time del 4 marzo su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto della presidenza nazionale Anief, è...