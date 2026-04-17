L' Arena di Cantù corre veloce verso la consegna

L'Arena di Cantù è in fase avanzata di costruzione, dopo oltre quarant’anni dall’ultima grande struttura sportiva della città, il Palababele, e dai tentativi falliti di realizzare un impianto simile. L’opera rappresenta un intervento importante per la zona, e i lavori proseguono senza sosta per completare la struttura. La realizzazione dell’Arena è considerata uno degli interventi più significativi degli ultimi anni nel territorio.

È ormai in fase avanzata di realizzazione l'attesa Arena di Cantù, una delle opere più attesa della città, dopo oltre quarant'anni dal Palababele e da tutti i successivi fallimenti. Questa volta, invece, finalmente, non ci saranno passi falsi. Tutto procede come prestabilito da un progetto che.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Il 4 maggio torna la Giornata della Lentezza: l’arte di fermarsi in un mondo che corre veloceDa vent’anni ogni anno l’associazione l’Arte del Vivere con Lentezza invita le persone a partecipare alla Giornata della Lentezza. Visita guidata alla nuova Arena di Cantù: "Non vediamo l'oraUna visita guidata all’area in costruzione che ospiterà il nuovo impianto di Cantù ha visto protagonisti tecnici e dirigenti in una fase cruciale del... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: L'Arena di Cantù corre veloce verso la consegna; Sport, concerti ed eventi alla Cantù Arena; L’ACQUA S.BERNARDO SI ARRENDE 89-79 DAVANTI ALLA VIRTUS BOLOGNA; La Virtus lunedì 13 aprile ospita Cantù: dove vedere il match. La Virtus lunedì 13 aprile ospita Cantù: dove vedere il matchAlle 20 il confronto dell'Arena: i bianconeri provano a rispondere a Brescia per lasciarsi alle spalle il momento negativo ... ilrestodelcarlino.it Il posticipo di A. Cantù sfiora l’impresa a Bologna. Rimandato il traguardo salvezzaGli ospiti toccano il -15 ma risalgono nel finale di gara. Restano quattro i punti . sulla NutriBullet Treviso ultima. sport.quotidiano.net Proseguono spediti i lavori nel cantiere della Nuova Arena Questo il commento dell'amministratore delegato di Cantù Arena Andrea Mauri: "Abbiamo terminato il montaggio della copertura metallica: siamo pronti per la copertura finale" Pallacanestro Cantù facebook