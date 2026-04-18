Koo Kyo Hwan si prepara a tornare sullo schermo con il nuovo drama di JTBC, intitolato We Are All Trying Here, che andrà in onda per la prima volta alle 22:40 KST di oggi, 18 aprile. Dopo vent’anni di tentativi e di esperienze nel cinema, l’attore affronta questa nuova sfida, che segna un momento importante nella sua carriera.

Koo Kyo Hwan affronta il momento decisivo della sua carriera nel nuovo drama JTBC, We Are All Trying Here, la cui prima è fissata per le ore 22:40 KST di questo 18 aprile. Il protagonista interpreta Hwang Dong Man, un aspirante regista che, dopo ben 20 anni di tentativi falliti, si trova davanti a un colloquio di lavoro cruciale presso la Korean Film Association. L’abisso tra ambizione e realtà sociale. La narrazione ruota attorno alla lotta interiore di Hwang Dong Man, un uomo che vede i propri amici raggiungere il successo mentre lui percepisce la propria esistenza come un fallimento costante. Questa disparità genera in lui un tormento alimentato da invidia e risentimento, spingendolo a cercare una via d’uscita psicologica attraverso un percorso di ricerca della serenità.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Koo Kyo Hwan: l’ultima sfida dopo 20 anni di fallimenti nel cinema

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