Juventus | Locatelli blindato

La Juventus ha annunciato ufficialmente il rinnovo del contratto di Manuel Locatelli, che ora sarà legato al club fino al 30 giugno 2030. La firma del nuovo accordo è stata comunicata dalla società, confermando la volontà di mantenere il centrocampista nel gruppo a lungo termine. Il giocatore, arrivato in prestito con diritto di riscatto, continuerà a essere un elemento chiave della rosa.

La Juventus ha blindato uno dei suoi punti fermi del centrocampo. È ufficiale il prolungamento del contratto di Manuel Locatelli fino al 30 giugno 2030. Il centrocampista classe 1998, arrivato dal Sassuolo nell’estate 2021, ha firmato il nuovo accordo che lo legherà ai bianconeri per altre quattro stagioni. Si tratta L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Locatelli blindato Manuel Locatelli sul rigore non dato in Lazio Juve Notizie correlate Locatelli blindato fino al 2030: il sogno del capitano diventa realtàIl legame tra Manuel Locatelli e la maglia bianconera si rinnova ufficialmente con un accordo che lo terrà legato al club fino al 30 giugno 2030. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Juventus, la rinascita di Locatelli: dalle critiche al rinnovo; Locatelli come McKennie, rinnovo comolliano: Spalletti da Fagioli alle chiavi Juve; Manuel Locatelli — Juventus: Centrocampista, Profilo e Notizie; Official: Locatelli signs new long-term Juventus contract extension. Juventus, rinnovo Manuel Locatelli fino al 2030: da Pierre Kalulu a Kenan Yildiz, i fedelissimi di Luciano Spalletti per la corsa ChampionsJuventus, rinnovo Manuel Locatelli fino al 2030: da Pierre Kalulu a Kenan Yildiz, i fedelissimi di Luciano Spalletti per la corsa ... tuttojuve.com Locatelli-Juve, matrimonio fino al 2030: la Continassa blinda il suo leaderVertice decisivo con agenti e dirigenti: il centrocampista pronto a diventare simbolo del nuovo ciclo bianconero ... giornalelavoce.it . @Bolognafc1909, i convocati per la sfida contro la Juventus x.com Con i gol di Sadotti e Conti la Fiorentina Primavera batte 1-2 la Juventus a Vinovo facebook