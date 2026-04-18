Juventus la spinta dello Stadium per blindare la qualificazione Champions

La Juventus si appresta ad affrontare il Bologna nell’incontro di Serie A in programma all’Allianz Stadium per la 33ª giornata. I bianconeri cercano punti per consolidare la loro posizione in classifica e avvicinarsi alla qualificazione in Champions League. La partita si giocherà tra le mura di casa, con la squadra pronta a scendere in campo davanti ai propri tifosi.

La Juventus si prepara ad accogliere il Bologna all’Allianz Stadium per il match valido per la 33ª giornata di Serie A. Appuntamento fissato per domenica 19 aprile alle ore 20:45, in una sfida che mette in palio punti pesanti e che, guardando i numeri, sorride storicamente ai bianconeri.Pre.🔗 Leggi su Torinotoday.it

Juventus - Sporting CP 1-1 (Formazione, Inno e Inno Champions League 4-11-2025)

Notizie correlate

Juventus-Galatasaray (Champions League, 25-02-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Spalletti chiama la “carica” dello Stadium per tentare l’impresaTutte le italiane devono provare a recuperare nel ritorno dei playoff di Champions League e anche la Juventus, che all’andata sul campo del...

Juventus-Galatasaray (Champions League, 25-02-2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Spalletti chiama la “carica” dello Stadium per tentare l’impresaTutte le italiane devono provare a recuperare nel ritorno dei playoff di Champions League e anche la Juventus, che all’andata sul campo del...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Presidenza Figc, spinta della Serie A per Malagò; La Juve ha perso Vlahovic: ora tocca a Boga, David o Milik; Pronostici Juventus-Bologna: Statistiche, Dove in TV 19.04.2026 Serie A; Polcino convoca i tifosi: Tutti con la Juve Stabia.

Juventus-Genoa, moviola: dubbi sul primo gol e sul rigore, il giallo del bigliettino a Di GregorioLa prova dell’arbitro ligure Davide Massa all’Allianz Stadium nel match della 31esima di serie A Juventus-Genoa analizzato al microscopio dal talent di Dazn Luca Marelli, la moviola ... sport.virgilio.it

Juventus, l’effetto Ottolini sulla corsa Champions: con Boga e Holm il d.s. ha rimediato agli errori di ComolliBoga e Holm, che hanno messo il loro marchio sul pesantissimo successo della Juventus a Bergamo sono due mosse vincenti del d.s. Ottolini che a gennaio ha rimediato agli errori di Comolli ... sport.virgilio.it

. @Bolognafc1909, i convocati per la sfida contro la Juventus x.com

Con i gol di Sadotti e Conti la Fiorentina Primavera batte 1-2 la Juventus a Vinovo facebook