Juventus-Galatasaray Champions League 25-02-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Spalletti chiama la carica dello Stadium per tentare l’impresa

La Juventus ha subito una pesante sconfitta contro il Galatasaray, con il risultato di 5-2 nell’andata dei playoff di Champions League, a causa di una difesa troppo vulnerabile. La squadra di Spalletti si prepara a sfruttare il calore dello Stadium per tentare una rimonta difficile. I tifosi sperano in una reazione forte, mentre i giocatori si concentrano sulla sfida di questa sera. La partita promette emozioni intense e sorprese sul campo.

Juventus-Galatasaray (Champions League, 25-02-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiLa Juventus ha subito una pesante sconfitta 5-2 in trasferta contro il Galatasaray nel match di andata dei playoff di Champions League, a causa di una serie di errori difensivi.

