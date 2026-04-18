Juventus | grandi colpi per la prossima stagione

La Juventus si prepara alla prossima stagione con l'obiettivo di rafforzare la rosa, mentre si avvicina la fase di qualificazione in Champions League. La società ha annunciato che sta lavorando a importanti acquisti e cessioni, con l’intento di migliorare le proprie performance in campionato e nelle competizioni europee. La finestra di mercato si apre nei prossimi mesi, e le trattative sono già in corso.

La qualificazione in Champions League si avvicina e la Juventus inizia già a ragionare sui grandi colpi per la prossima stagione. Uno dei nomi più caldi sul taccuino bianconero è quello di Bernardo Silva. Il fantasista portoghese del Manchester City, in scadenza di contratto a giugno 2026, rappresenta un obiettivo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: grandi colpi per la prossima stagione La Juventus ha già in casa il portiere per la prossima stagione || Analisi FcmNewsSport Notizie correlate Mercato chiuso: l’Inter rinnova il progetto con colpi mirati e rinforzi strategici per la prossima stagione.L’Inter ha chiuso la finestra del calciomercato con un’operazione mirata e strategica, confermando il percorso intrapreso dal tecnico Simone Inzaghi... Juventus, Chiellini “Spalletti per la prossima stagione”Le parole di Chiellini Così Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, ha parlato a DAZN del futuro di Luciano Spalletti. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Mauro: Spalletti è una certezza, ma ora servono 4 colpi di mercato; Juventus, le 5+1 richieste di Spalletti a Comolli per un mercato ambizioso; Damien Comolli: Io e Spalletti uguali, così prepariamo una Juve da scudetto; Bernardo Silva lascia il Manchester City: ora la Juve sogna il colpo. Juve, 7 grandi colpi per Spalletti: 3 sono a costo zeroSpalletti vuole una super Juve per competere subito per lo Scudetto: i 7 grandi nomi nel mirino di cui 3 in scadenza di contratto ... calciomercato.it Mercato Juve: due colpi a centrocampo, tutti i nomi da Anguissa a Goretzka. Ma il preferito di Spalletti è…Mercato Juve: due colpi a centrocampo, tutti i nomi da Anguissa a Goretzka. Ma il preferito di Spalletti per la mediana è lui ... juventusnews24.com La Juventus Next Gen impegnata in serata in trasferta Serie C - Girone B 37ª giornata Pianese 20:30 CEST x.com La Juventus è molto attiva sul mercato dei centrocampisti. Dopo aver rinnovato il contratto a Locatelli, i dirigenti bianconeri danno fiducia a Thuram, aspettano una risposta da Bernardo Silva che si svincola a parametro zero dal Manchester City e cercan - facebook.com facebook