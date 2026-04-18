Juventus attenta al Bologna | la squadra di Italiano ha questi punti di forza L’analisi

Da juventusnews24.com 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus si prepara ad affrontare il Bologna in una partita che si preannuncia impegnativa per i bianconeri. La squadra di Italiano si presenta con alcuni elementi chiave che rappresentano delle difficoltà per gli avversari. Il match si svolge in un contesto dove le due compagini cercano di ottenere punti importanti in classifica. La sfida tra i due club si svolge in un momento di confronto diretto tra le rispettive rose.

di Francesco Spagnolo Juventus, il Bologna rappresenta un ostacolo non semplice da superare per i bianconeri. I numeri e le statistiche del club allenato da Italiano. In vista del prossimo match, i riflettori si accendono sulla sfida tattica e statistica che vede contrapposti i felsinei e la Juventus. Il Bologna sta vivendo una stagione di grande solidità, costruita su fondamenta numeriche che raccontano una squadra capace di imporre il proprio gioco con personalità. La Juventus, che monitora con estrema attenzione l’evoluzione della compagine emiliana, troverà di fronte a sé un gruppo che ha saputo collezionare ben 14 partite vinte, a fronte di 12 sconfitte e 6 pareggi.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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