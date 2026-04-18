La Juventus si prepara ad affrontare il Bologna in una partita che si preannuncia impegnativa per i bianconeri. La squadra di Italiano si presenta con alcuni elementi chiave che rappresentano delle difficoltà per gli avversari. Il match si svolge in un contesto dove le due compagini cercano di ottenere punti importanti in classifica. La sfida tra i due club si svolge in un momento di confronto diretto tra le rispettive rose.

di Francesco Spagnolo Juventus, il Bologna rappresenta un ostacolo non semplice da superare per i bianconeri. I numeri e le statistiche del club allenato da Italiano. In vista del prossimo match, i riflettori si accendono sulla sfida tattica e statistica che vede contrapposti i felsinei e la Juventus. Il Bologna sta vivendo una stagione di grande solidità, costruita su fondamenta numeriche che raccontano una squadra capace di imporre il proprio gioco con personalità. La Juventus, che monitora con estrema attenzione l’evoluzione della compagine emiliana, troverà di fronte a sé un gruppo che ha saputo collezionare ben 14 partite vinte, a fronte di 12 sconfitte e 6 pareggi.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus, attenta al Bologna: la squadra di Italiano ha questi punti di forza. L’analisi

JUVENTUS BRILLANTE A BOLOGNA #calcio #shorts

Notizie correlate

Bologna, si chiude un mercato in chiaroscuro: l’analisi sulla squadra di Italiano e le prossime sfide che attendono i rossoblùBologna, si chiude un mercato in chiaroscuro: l’analisi sulla squadra di Italiano e le prossime sfide che attendono i rossoblù Mercato Inter, il...

Di Gregorio, ennesimo errore del portiere: quanti punti ha fatto perdere alla Juventus. L’analisi completa di GazzettaVicario Juve, il Tottenham ha fissato il prezzo: ecco quanto dovrebbero sborsare i bianconeri per riportare il portiere in Italia Alisson Juve, l’ex...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Juve-Bologna parte col giallo, dalla svista arbitro a Var e Avar: quella rivolta di Conte e Marotta…; Juventus-Bologna pronostico e quote: la chicca sul match; Le probabili formazioni della 33^ giornata; Come vedere la Serie A all’estero nel 2025-26.

Infortunati Juventus, come stanno Thuram e Yildiz? Le indicazioni a poche ore dalla partita contro il BolognaMondiale 2026 su Dazn, Azzi entusiasta: «Racconteremo tutto quel che accade, in campo e fuori. Non avere l’Italia è dura ma…» Il momento della Juventus continua a essere segnato da una gestione attent ... calcionews24.com

Juventus, allarme infortuni: Kenan Y?ld?z e Khéphren Thuram in dubbio contro il BolognaJuventus, allarme infortuni: Kenan Y?ld?z e Khéphren Thuram in dubbio contro il Bologna La Juventus si prepara al posticipo di campionato contro il ... tuttojuve.com

In effetti di tutta la carriera di Portanova ci si ricorda la Juve ... 4 presenze #Juventus #portanova #media - facebook.com facebook

Manuel #Locatelli ai microfoni della #Rai conferma la volontà della #Juventus e di #Elkann di tornare a vincere il prima possibile "Mi auguro chiaramente di vincere con questa maglia. Non ci siamo riusciti in questi anni, però abbiamo un obiettivo che sic x.com