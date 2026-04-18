Juve Fiorentina Primavera 1-2 | non basta Durmisi bianconeri di nuovo ko

Nella partita valida per la 34ª giornata del campionato Primavera 202526, la Juventus ha perso in casa contro la Fiorentina con il risultato di 1-2. Durmisi ha segnato un gol per i bianconeri, ma non è stato sufficiente a evitare la sconfitta. La cronaca della gara, con sintesi, moviola e tabellino, è stata pubblicata da JuventusNews24.

Mercato Juve: due colpi a centrocampo, tutti i nomi da Anguissa a Goretzka. Ma il preferito di Spalletti è. Koopmeiners Juve: fissata la base d’asta per la cessione. Ma il giocatore non gradisce quella destinazione Brambilla: «Turnover in vista dei playoff? Contro la Pianese scenderà in campo chi.» Juventus Next Gen, Pagnucco si racconta: «Dal momento in cui metti piede in questo ambiente capisci che è speciale. Il mio sogno è uno solo» Braghin: «Problemi nella Juventus Women? Narrativa costante. La sostanza sono i trofei al Museum» Juventus Women, le bianconere in evidenza con le rispettive nazionali: da Lenzini a Calligaris. Il punto Juventus Under 16, ancora una rimonta last minute: questa volta nel segno dell’ucraino Vidzivashets.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Fiorentina Primavera 1-2: non basta Durmisi, bianconeri di nuovo ko Notizie correlate Juve Fiorentina Primavera 1-0 LIVE: Durmisi porta avanti i bianconeridi Redazione JuventusNews24Juve Fiorentina Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 34ª giornata di... Juve Genoa Primavera 1-0 LIVE: Durmisi porta in vantaggio i bianconeriBernardo Silva, niente rinnovo col City: ecco la svolta che aspettava la Juventus. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: U20 | Dove vedere Juventus-Fiorentina; Juventus-Fiorentina Primavera 1: dove vederla in TV e streaming; Primavera: Juventus-Fiorentina sabato alle 11:00. Dove vederla in TV e streaming; Primavera 1. Squadre in campo per la 34° giornata, domani il derby della capitale: il programma. Juventus-Fiorentina U20, le formazioni ufficiali del matchQueste le formazioni ufficiali di Juventus-Fiorentina, match valido per la 34 esima giornata del campionato Primavera 1, in programma oggi a Vinovo a partire dalle 11:00: Juventus: Radu, ... tuttojuve.com Pagina 1 | Juve Primavera-Fiorentina: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streamingLa squadra di Padoin vuole tornare subito a vincere dopo la sconfitta contro il Parma: tutte le emozioni della partita ... tuttosport.com #JuvePrimavera impegnata in casa con la Fiorentina Segui con noi il match LIVE x.com U20 | Dove vedere Juventus-Fiorentina Sabato 18 aprile 2026, alle ore 11:00, la Juventus Under 20 affronterà presso il campo "Ale&Ricky" dell'Allianz Training Center di Vinovo la formazione Primavera della Fiorentina nel trentaquattresimo turno di campiona - facebook.com facebook