Juve Fiorentina Primavera 1-2 | non basta Durmisi bianconeri di nuovo ko

Da juventusnews24.com 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita valida per la 34ª giornata del campionato Primavera 202526, la Juventus ha perso in casa contro la Fiorentina con il risultato di 1-2. Durmisi ha segnato un gol per i bianconeri, ma non è stato sufficiente a evitare la sconfitta. La cronaca della gara, con sintesi, moviola e tabellino, è stata pubblicata da JuventusNews24.

Mercato Juve: due colpi a centrocampo, tutti i nomi da Anguissa a Goretzka. Ma il preferito di Spalletti è. Koopmeiners Juve: fissata la base d’asta per la cessione. Ma il giocatore non gradisce quella destinazione Brambilla: «Turnover in vista dei playoff? Contro la Pianese scenderà in campo chi.» Juventus Next Gen, Pagnucco si racconta: «Dal momento in cui metti piede in questo ambiente capisci che è speciale. Il mio sogno è uno solo» Braghin: «Problemi nella Juventus Women? Narrativa costante. La sostanza sono i trofei al Museum» Juventus Women, le bianconere in evidenza con le rispettive nazionali: da Lenzini a Calligaris. Il punto Juventus Under 16, ancora una rimonta last minute: questa volta nel segno dell’ucraino Vidzivashets.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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