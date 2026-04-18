Opera Da domani a Firenze, «The Death of Klinghoffer» torna in Italia per inaugurare il Maggio Musicale Fiorentino, in un allestimento firmato da Luca Guadagnino, al suo debutto nel teatro d’opera Opera Da domani a Firenze, «The Death of Klinghoffer» torna in Italia per inaugurare il Maggio Musicale Fiorentino, in un allestimento firmato da Luca Guadagnino, al suo debutto nel teatro d’opera Clicca il papavero a sinistra o in fondo e regala questo articolo a chi vuoi. Regala più che puoi entro il 25 aprile. Basato su resoconti della vicenda e su interviste rilasciate dagli ostaggi, il libretto, privo di una trama lineare, procede come un racconto rivolto in parte al passato, in un continuo movimento avanti e indietro nel tempo.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - John Adams, note per la Achille Lauro

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Per l'inaugurazione dell'88° Festival del Maggio Musicale Fiorentino, va in scena l'opera di John Adams: "The Death of Klinghoffer", ispirata al sequestro della nave da crociera "Achille Lauro" avvenuto nel 1985. In prima visione, il 19 aprile alle 18.00 su Rai x.com