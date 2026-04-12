Jannik Sinner ha ottenuto una vittoria a Montecarlo, che ha portato a un aumento dei premi in denaro vinti durante questa stagione. Con questa vittoria, ha superato in classifica il tennista che precedentemente guidava la graduatoria dei premi totali vinti, raggiungendo la vetta. In questo periodo, ha conquistato tre tornei in cinque settimane, salendo al numero uno del ranking mondiale.

Jannik Sinner sta vivendo uno stato di forma semplicemente spettacolare e nelle ultime cinque settimane ha vinto i tre tornei a cui ha preso parte, prodigandosi in un filotto da brividi che lo ha riportato a essere il numero 1 del mondo. Dopo aver firmato il sempre speciale Sunshine Double, imponendosi nei Masters 1000 di Indian Wells e Miami, il fuoriclasse altoatesino ha dettato legge anche al Masters 1000 di Montecarlo, completando un tris riuscito in era Open soltanto al serbo Novak Djokovic. Dopo la doppietta sul cemento statunitense nel mese di marzo, l’azzurro ha incominciato aprile col sorriso, riuscendo a primeggiare anche sulla terra rossa del Principato, battendo tra l’altro il grande rivale Carlos Alcaraz in una finale fortemente condizionata dal vento e chiusa in suo favore con il punteggio di 7-6 (5), 6-3.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quanti soldi guadagna Jannik Sinner con la vittoria a Montecarlo? Superato Alcaraz in testa alla classifica dei Premi!

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