Jaecoo 8 SHS-P sfida Premium Lusso e comfort le sue armi

Un nuovo modello cinese, il Jaecoo 8 SHS-P, è entrato nel segmento dei SUV di grandi dimensioni. Con una lunghezza di 4,82 metri, il veicolo si rivolge a chi cerca spazio e comfort, offrendo sette posti a sedere. Tra le caratteristiche principali ci sono materiali di pregio come la pelle Nappa e una trazione integrale, elementi che rafforzano l’immagine di un’auto pensata per il segmento premium.

Un colosso cinese da 7 posti varca i confini del segmento D. Il Jaecoo 8 SHS-P in 4,82 metri fonde il lusso della pelle Nappa alla sostanza della trazione integrale. Il rapporto tra esborso e contenuti tecnici risulta molto favorevole. Il prezzo di 53.900 euro scende a 47.400 euro in caso di permuta, rendendo l’ammiraglia asiatica accessibile. L’architettura combina un propulsore termico 1.5 turbo a 3 motori elettrici per generare una potenza di sistema di 428 cv. Tale sinergia garantisce uno scatto da 0 a 100 kmh in 5,8 secondi. La batteria da 34,46 kWh assicura una autonomia elettrica di 134 km. Il serbatoio da 70 litri estende la percorrenza a 1.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Jaecoo 8 SHS-P, sfida Premium. Lusso e comfort le sue armi JAECOO 8 SHS Executive: First-Class Comfort, Redefined Notizie correlate JAECOO 8 SHS-P inaugura una nuova era del fuoristrada di lusso(Adnkronos) – Con il debutto di JAECOO 8 SHS-P, il marchio introduce una visione completamente nuova del fuoristrada, fondata sull’integrazione tra... Leggi anche: Jaecoo 8 SHS-P, ammiraglia plug-in hybrid con 1100 km di autonomia, lusso e tecnologia Panoramica sull’argomento Si parla di: Jaecoo 8 SHS-P, sfida Premium. Lusso e comfort le sue armi. Jaecoo 8 SHS-P, sfida Premium. Lusso e comfort le sue armiUn colosso cinese da 7 posti varca i confini del segmento D. Il Jaecoo 8 SHS-P in 4,82 metri fonde il lusso della pelle Nappa alla sostanza della trazione integrale. Il rapporto tra esborso e ... quotidiano.net VIDEO prova Jaecoo 8 SHS-PLa video prova della Jaecoo 8 SHS-P, con motorizzazione Plug-In Hybrid SHS-H da 428 cv e 134 km di autonomia in elettrico, com'è da guidare? newsauto.it