Italposa novità a Pianoro All’esordio l’Usa Henley

A Pianoro si gioca oggi un derby della via Emilia tra Italposa e Usa Henley, con inizio alle 13.30 per gara 2. La partita rappresenta una sfida tra due squadre che si affrontano nel campionato locale. L’incontro si terrà presso il campo di gioco di Pianoro e vedrà le due formazioni sfidarsi in una competizione che coinvolge gli appassionati della zona. La partita è la prima occasione in questa stagione per le due squadre di confrontarsi ufficialmente.

Sarà il derby della via Emilia, quello che andrà in scena oggi a partire già dalle 13.30 (gara2 al via 40 minuti dopo il termine di gara1) e che vedrà l’ Italposa Softball Forlì scendere in campo nella tana delle Mia Office Pianoro, in uno scontro che vale, tra l’altro, tantissimo: si affronteranno, infatti, la seconda e la terza forza dell’attuale serie A1. Non solo: oltre ad essere l’assoluto incontro di cartello per la quarta giornata del massimo campionato nazionale, quello con le bolognesi sarà anche il match che in casa Italposa segnerà il debutto in pedana della nuova americana Savanah Henley. Classifica alla mano, Forlì insegue la capolista Bollate con una vittoria di ritardo, mentre Pianoro, forte di un bilancio di 4-2, è a sua volta a una sola lunghezza dalle bianconere.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Italposa, novità a Pianoro. All’esordio l’Usa Henley Notizie correlate Doppio successo per l’Italposa contro la Lacomes New BollateTante emozioni e diversi colpi di scena hanno animato i campi da gioco della Serie A1 Softball inoccasione della seconda giornata di campionato,... Leggi anche: Primo stop stagionale per l'Italposa: Saronno impone il pari