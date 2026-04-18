Italia femminile pari senza gol con la Danimarca | qualificazione Mondiale più complicata

La nazionale femminile italiana ha pareggiato 0-0 contro la Danimarca in una partita valida per le qualificazioni al Mondiale 2027. La sfida si è disputata al Parken di Copenaghen e ha lasciato le azzurre a tre punti dal primo posto nel girone. La qualificazione si fa più difficile, dato che l’Italia non è riuscita a segnare e il cammino verso il torneo mondiale si complica.

Le azzurre impattano 0-0 al Parken di Copenaghen e restano a tre punti dal primo posto del girone. La corsa verso il Mondiale femminile 2027 si complica per la Nazionale femminile di calcio dell’Italia. Le azzurre allenate da Andrea Soncin pareggiano 0-0 contro la Nazionale femminile di calcio della Danimarca nella sfida valida per la quarta giornata del girone 1 di qualificazione. Al Parken Stadium la Nazionale italiana non riesce ad andare oltre un punto, risultato che mantiene le danesi al comando del raggruppamento con tre lunghezze di vantaggio. Un distacco che rende più difficile la rincorsa al primo posto, l’unico che garantisce la qualificazione diretta al torneo iridato in programma in Brasile.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Italia U19, basta un gol di Inacio: pari con la Turchia e qualificazione all'Europeo centrataAspettando Zenica, il lungo pomeriggio azzurro inizia da Catanzaro con un sorriso. Italia Femminile Danimarca 1-1, pari tra i rimpianti per le Azzurre di Soncin: ecco com’è andataGriezmann Orlando City, doccia gelata per gli statunitensi? C’è la decisione dell’attaccante dell’Atletico Madrid Goretzka esce allo scoperto sul... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Italia, l’impresa non riesce: il pari senza gol con la Svezia non basta, all’Europeo ci vanno le padrone di casa; Calcio femminile, Italia in Serbia già con le spalle al muro. Vincere per provare a dare una svolta; Nazionale Under 19 Femminile travolta nella seconda gara del Round 2 del Campionato Europeo: Italia-Olanda finisce 1-5; Nazionale Femminile Under 23, sconfitta di misura con la Germania. Calcio femminile, Italia in Serbia già con le spalle al muro. Vincere per provare a dare una svoltaObiettivo vittoria. Terzo impegno per la Nazionale italiana di calcio femminile all'orizzonte nelle qualificazioni ai Mondiali 2027. Dopo la sconfitta ... oasport.it Serbia-Italia femminile 0-6, qualificazioni Mondiali 2027: sabato la DanimarcaGrande vittoria per l'Italia femminile, che travolge 6-0 la Serbia a Leskovac nel Gruppo 1 della Lega A delle qualificazioni ai Mondiali 2027. Un successo netto, costruito con qualità, che rilancia le ... sport.sky.it Volley femminile, proseguono i collegiali dell’Italia: Velasco chiama rinforzi pesanti. Le convocate per il secondo turno - x.com La Coppa Italia torna in Veneto! Grande CANOE ROVIGO Complimenti alla squadra polesana che ha trionfato nella Coppa Italia femminile di Canoa Polo a Numana. Ancora un grande risultato per lo sport del Polesine. Orgoglio del nostro territorio - facebook.com facebook