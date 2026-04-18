Le azzurre non riescono a trovare la rete in Danimarca, con un risultato di 0-0 che lascia l’amaro in bocca dopo la vittoria di sei gol contro la Serbia. La partita si è giocata a Copenaghen, e nonostante alcune occasioni, la squadra italiana non è riuscita a sbloccare il risultato. Un episodio chiave è stata la traversa colpita da Soffia, che ha impedito di conquistare i tre punti.

Il dato che colpisce è quello del Parken Stadion, perché i 12.013 spettatori di Copenaghen hanno regalato un gran colpo d'occhio in grado di incorniciare Danimarca-Italia, quarta partita della fase a gironi delle qualificazioni per il Mondiale del 2027. L'altro numero, amaro per le azzurre, è lo zero nel tabellino. Nessun gol in trasferta oggi e appena un punto per questo pari a reti inviolate che muove troppo poco la classifica della Nazionale di Andrea Soncin. Il primo posto che vale il pass diretto per la Coppa del Mondo resta dunque delle danesi. Mancano altre due partite - a giugno - ma a questo punto l'Italia si ritrova ancora a rincorrere e il suo destino non è più soltanto nelle sue mani.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Italia donne, quanti rimpianti in Danimarca: è solo 0-0, che beffa la traversa di Soffia

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