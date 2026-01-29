L’Italia si ritrova con molte delusioni in Champions League. Inter, Juve e Atalanta hanno sprecato occasioni importanti e ora si trovano con il cerino in mano. Napoli invece ha già fallito l’obiettivo e si ferma prima di arrivare lontano. A Chivu non basta la vittoria, mentre l’Atalanta subisce un’altra sconfitta. Conte, invece, sembra aver gettato alle ortiche la qualificazione prima ancora di affrontare il Chelsea.

Ci ha illuso il Napoli, che fino al sessantesimo era stato più forte degli infortuni, stava battendo il Chelsea e con quel risultato sarebbe andato ai playoff. E ci siamo illusi anche per l'Inter: quando Dimarco ha segnato il gol del vantaggio a Dortmund, a dieci minuti dalla fine, i nerazzurri erano all’ottavo posto e avrebbero preso per i capelli la qualificazione diretta agli ottavi. Niente da fare: la doppietta di Joao Pedro ha ribaltato la gara di Napoli e ci ha riportato alla realtà, Conte è fuori dalla Champions un’altra volta e Chivu va ai playoff assieme a Juve e Atalanta. E per noi questa diventa, finora, la Coppa delle occasioni perse. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Italia, la Champions dei rimpianti: quanti sprechi per Inter, Juve e Atalanta . Napoli, è fallimento

Approfondimenti su Italia Champions

Quali sono i punti necessari per qualificarsi in Champions League? In questo approfondimento, analizziamo le sfide di Atalanta, Inter, Juventus e Napoli, spiegando i calcoli e le strategie per ottenere l'accesso agli ottavi o ai playoff.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Italia Champions

Argomenti discussi: La Juventus vince e ipoteca i playoff, l’Atalanta cade in casa e spreca una chance: la situazione delle…; Champions, è la notte dei verdetti. Italiane, quattro spareggi da brividi; Champions League: Atalanta, Inter e Juventus vanno ai playoff. Napoli eliminato; Champions: Atalanta-Athletic Bilbao 2-3 e Juventus-Benfica 2-0 - Atalanta-Athletic Bilbao 2-3.

Quinta italiana in Champions, l'Italia sorpassata nel Ranking Uefa: cosa cambia dopo l'eliminazione del NapoliCon la fine della 'League Phase' ci sono i primi verdetti visto le partite delle italiane: la Nazionale perde posizioni ... corrieredellosport.it

L’Italia è messa male nel ranking Uefa per il 5º posto in Champions dopo l’eliminazione del NapoliLa situazione dell’Italia nel ranking UEFA utile per il 5º posto in Champions. L’eliminazione del Napoli non aiuta e la sorpresa è rappresenta dal Portogallo. fanpage.it

Nell’ultima giornata della “fase campionato” della Champions League, nessuna italiana ha infine chiuso tra le prime otto: Inter, Juventus e Atalanta andranno agli spareggi, mentre il Napoli è stato eliminato - facebook.com facebook

Buonasera @realvarriale. Si ricorda cosa scrivevo di #Conte in #Champions a ottobre Lei mi perculò e io non dimentico. Allora glielo ricordo. Unica italiana a restare fuori dalle 24 è il #Napoli di Conte. Quello che in Champions - dicevo - avrebbe fallito. Il tem x.com