Negli ultimi giorni, l’Iran si trova in una fase cruciale tra tensioni militari e tentativi di dialogo diplomatico. La questione si svolge in un contesto internazionale, con il Pakistan che cerca di mediare tra l’Iran e gli Stati Uniti. Nel frattempo, all’interno di Teheran si assiste a cambiamenti nei rapporti di potere che potrebbero influenzare il corso degli eventi futuri.

Sono giorni decisivi per l’ Iran al confine tra guerra e pace. La storia futura del Paese si gioca a Islamabad, dove il Pakistan cerca la mediazione decisiva con Washington, ma anche nei rapporti di potere di Teheran. La Repubblica Islamica è all’ennesimo bivio della sua storia recente, e l’ultimo miglio di negoziati per trovare un accordo pragmatico con gli Usa capace di concludere la Terza guerra del Golfo e capitalizzare il sostanziale successo di una strategia difensiva condotta dal 28 febbraio in avanti sarà anche il crocevia per il futuro dell’ Iran. La fase di negoziati e gli scenari che l’Iran sceglierà di evolvere codificando regole...🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Iran, nella linea d’ombra tra guerra e pace cambia anche il potere di Teheran

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