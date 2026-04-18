Ipswich-Middlesbrough domenica 19 aprile 2026 ore 13 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Domenica 19 aprile 2026 alle ore 13:00 si gioca il match tra Ipswich e Middlesbrough nella serie cadetta inglese. La partita rappresenta un confronto diretto tra le due squadre che cercano di ottenere il secondo posto in classifica, attualmente occupato dal Coventry. Entrambe le formazioni sono in corsa per la promozione diretta e si affrontano in una sfida che potrebbe influenzare le posizioni finali di campionato.

C’è solo una partita nel programma domenicale della serie cadetta inglese ma che partita. Ipswich e Middlesbrough sono in lotta per il secondo posto alle spalle del Coventry nella classifica di Championship, l’ultimo che vale la promozione diretta. I padroni di casa sono messi meglio perché hanno tre punti in più e anche una partita. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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