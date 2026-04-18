Durante la trasmissione “Verissimo” di oggi, sabato 18 aprile, Laura Freddi è apparsa visibilmente emozionata mentre parlava di Enrica Bonaccorti, scomparsa il 12 marzo all'età di 76 anni. La showgirl ha raccontato come Bonaccorti le abbia dato coraggio, aiutandola a superare la timidezza davanti alle telecamere. La conversazione si è concentrata sul rapporto tra le due donne e sull'importanza che Bonaccorti ha avuto nella vita di Freddi.

Laura Freddi è stata ospite a “Verissimo “, oggi sabato 18 aprile. Nel salotto di Silvia Toffanin c’è stato spazio per ricordare una donna importante per la vita di Freddi, Enrica Bonaccorti, morta il 12 marzo all’età di 76 anni. Le due hanno lavorato assieme a “Non è la Rai”. “Io mi nascondevo. Mi vergognavo a farmi vedere. Ma grazie a una donna, Enrica Bonaccorti, ho rotto il ghiaccio. Purtroppo. Non c’è più”, ha detto la conduttrice tra le lacrime. “No vabbè, ancora non ci credo, io non realizzo. – ha continuato – Non c’è più Enrica Bonaccorti, tremo. Fu lei a darmi coraggio, fu lei a farmi rompere il ghiaccio davanti alle telecamere, fu lei a sostenermi come faceva con tutte noi.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Io mi vergognavo, fu lei a darmi coraggio, a farmi rompere il ghiaccio davanti alle telecamere e a sostenermi”: Laura Freddi si commuove per Enrica Bonaccorti

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