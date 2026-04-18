Il 18 aprile 2026, sui social è stato pubblicato un video che mostra la cantante e conduttrice bolognese mentre si unisce a Sal Da Vinci e Gabriele Corsi. La clip è accompagnata da un messaggio dedicato all’Eurovision Song Contest 2026, con un’espressione di entusiasmo. Il video ha suscitato grande attenzione online, coinvolgendo gli spettatori e generando commenti e condivisioni.

Bologna, 18 aprile 2026 – “Io e te accussì! #Eurovision Song Contest 2026 let’s goooooo”. Con questa frase a corredo, la cantante e conduttrice bolognese Elettra Lamborghini ha pubblicato su Instagram un video insieme al vincitore di Sanremo Sal Da Vinci e a Gabriele Corsi. Il trio d’eccezione balla e canta sulle note di “ Per sempre sì”, il brano con cui il cantautore napoletano ha trionfato quest’anno, a febbraio, alla 76esima edizione della kermesse nella “città dei fiori”. Grazie alla vittoria, Sal Da Vinci parteciperà all’Eurovision Song Contest, che si svolgerà alla Wiener Stadthalle a Vienna, in Austria, dal 12 al 16 maggio (in seguito alla vittoria di JJ con la canzone “Wasted Love” nell'edizione precedente).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Io e te accussì”: il balletto travolgente di Elettra Lamborghini, Sal Da Vinci e Corsi infiamma il web verso l’Eurovision

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