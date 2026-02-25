L' ex marito ha venduto la casa all' insaputa della moglie | lei sotto sfratto con i 5 figli

Presidio, giovedì mattina, contro lo sfratto di una mamma con cinque figli in zona viale Monza a Milano. Lo hanno organizzato i sindacati Sicet-Cisl e Unione inquilini insieme all'associazione Abitare in via Padova. L'appuntamento è in via Rovereto 5, davanti all'abitazione. La situazione è particolarmente difficile. L'ex marito della donna, dopo la richiesta di separazione, ha venduto la casa (di sua proprietà) all'insaputa della moglie. La donna e la figlia maggiorenne hanno un lavoro, ma le entrate sono basse e non consentono di poter affittare un'altra casa. Le richieste? “Sosteniamo il diritto dei figli minori a continuare a frequentare la scuola nel quartiere dove abitano e chiediamo al Comune di intervenire urgentemente con l'assegnazione, anche temporanea, di un alloggio prima che l'esecuzione dello sfratto abbia luogo”. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

“Una strage”. Scopre il tradimento della moglie e stermina la famiglia, figli piccoli compresi. Città sotto choc: lei è la figlia del sindacoIl 12 febbraio, nella città di Itumbiara, in Goiás, una tragedia ha sconvolto la comunità.

Famiglia con tre figli minorenni sotto sfratto: scatta la protestaIn questa situazione di sfratto esecutivo a Sestri Pontente, una famiglia con tre figli minorenni si trova di fronte a una difficile emergenza abitativa.

Temi più discussi: Assegno di divorzio, da oggi non è più automatico e non è una redita fissa, non basta guadagnare meno: nuova sentenza; Esfiltrata dal Pakistan: Subivo soprusi continui. L’ex marito è alla sbarra; Epstein files, dov'è finita Sarah Ferguson dopo lo scandalo? Le ipotesi; Agguato in strada: coppia aggredisce l’ex marito di lei per un immobile conteso.

Violentata da 51 uomini, Gisèle Pelicot sull’ex marito: Voglio incontrarlo, spieghi perché mi ha fatto questoGisèle Pelicot racconta in un libro gli abusi subiti per anni dall’allora marito Dominique, condannato a 20 anni, e da decine di uomini ... fanpage.it

Chi è Victor Allen, l’ex marito Tiziano Ferro: genitori di Margherita e Andreas/ Un divorzio soffertoChi è Victor Allen, l'ex marito Tiziano Ferro: produttore, i due si sono conosciuti nel 2016 a Los Angeles. Da lì una storia d'amore con le nozze ... ilsussidiario.net

Vende #sesso con la #moglie a più di 120 #uomini: fermato il #marito - facebook.com facebook