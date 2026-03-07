Intimidazione nel Basso Salento | su una vetrina della fioreria tracce di fuoco sull’altra molotov pronta ad esplodere

Nel Basso Salento, una fioreria a Matino ha segnalato danni evidenti: una vetrina mostra tracce di fuoco, mentre sull’altra si trova una molotov ancora pronta a scoppiare. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’episodio, che desta preoccupazione tra i residenti. Non sono stati ancora comunicati dettagli sulle responsabilità o sui motivi dell’intimidazione.

L’inquietante messaggio, ai danni di un’attività commerciale di Matino, è stata scoperta questa mattina. Immediato l’intervento degli artificieri e dei colleghi del Nucleo investigativo per le indagini MATINO – Su una delle vetrine della fioreria le tracce del fuoco, sull’altra la presenza di una molotov pronta a esplodere. L’inquietante messaggio intimidatorio nelle scorse ore, a Matino, ai danni di una rivendita di piante. Sono stati i proprietari de “La campanella”, in via Piave, ad allertare le forze dell’ordine intorno alle 7 e mezzo di questa mattina. Giunti sul posto per avviare la giornata lavorativa, i fiorai hanno notato la lastra di vetro lievemente danneggiata da un rogo estinto sul nascere. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Matteo Hallissey: "I giovani devono essere al centro della politica attiva. La situazione carceri è una bomba sociale pronta ad esplodere"Nel suo tour di incontri in Umbria ha fatto tappa alla redazione di TerniToday il presidente di +Europa e Radicali Italiani Matteo Hallissey.

Inquietante scoperta nel basso Salento: a 13 anni a scuola con una pistola priva di tappo rossoLECCE – Una pistola di colore nero tra i banchi di scuola, identica a un’arma reale.

Altri aggiornamenti su Basso Salento.

Discussioni sull' argomento Notte di fuoco nel Salento, fiamme a Lecce e Alliste. Distrutte due auto; Nel Leccese arrestato 36enne con cocaina e hashish.

Salento, intimidazione nella notte: bottiglia incendiaria all'ingresso del negozio di fioriUn risveglio avvolto nell'ombra di un’intimidazione. Nel mirino di ignoti è finito il negozio di fiori La Campanella, situato in via Piave a Matino, nel ... quotidianodipuglia.it

Intimidazione nel Basso Salento: su una vetrina della fioreria tracce di fuoco, sull’altra molotov pronta ad esplodereL’inquietante messaggio, ai danni di un’attività commerciale di Matino, è stata scoperta questa mattina. Immediato l’intervento degli artificieri e dei colleghi del Nucleo investigativo per le indagin ... lecceprima.it

Il risveglio sul #Salento, con nuvole alte e nebbie nei bassi strati. Nel corso della giornata continueranno a giungere nuvole da Nord Ovest, ma il rischio di gocce è molto basso. Buon Lunedì da SuperMeteo - Centro Meteo Salento - facebook.com facebook

I re delle «slot» del Basso Salento salvati dalla prescrizione. Ma i De Lorenzis non favorirono la Scu - News x.com