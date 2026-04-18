Inter Cagliari è tornato il vero Barella | nerazzurri sulle sue spalle nelle ultime partite

Nelle ultime partite, il centrocampista dell'Inter ha dimostrato di essere tornato ai livelli migliori, assumendosi un ruolo di primo piano in campo. La sua presenza si è fatta sentire sia in fase di costruzione che di interdizione, contribuendo in modo determinante alle prestazioni della squadra. La sua forma attuale ha portato maggiore sicurezza al reparto mediano e ha influenzato positivamente il rendimento complessivo degli interisti.

di Andrea Greco . Segui le ultimissime. Il cammino della Beneamata verso il titolo nazionale prosegue senza sosta. Con la vittoria ottenuta nell’ultimo turno, la formazione guidata da Cristian Chivu ha centrato il terzo successo consecutivo. Si tratta di un filotto fondamentale in questo momento decisivo della stagione, che permette al club di Milano di vedere il traguardo finale sempre più vicino. Il ritorno del capitano: Nicolò Barella domina il campo. A prendersi la scena e a caricarsi la squadra sulle spalle è stato il capitano Nicolò Barella. Dopo un periodo opaco, il leader del centrocampo è tornato a esprimersi sui suoi livelli abituali, dimostrando di essere il vero motore della mediana.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Cagliari, è tornato il vero Barella: nerazzurri sulle sue spalle nelle ultime partite Notizie correlate Juventus, 14 gol subiti nelle ultime 5 partite: qual è il vero problema dei bianconeri? VIDEO di Marco Baridondi Redazione JuventusNews24 Juventus, 14 gol subiti nelle ultime 5 partite: qual è il vero problema dei bianconeri? L’analisi a cura del giornalista... Infortunati Inter: Thuram è tornato in gruppo, ma Lautaro Martinez e Bastoni…Il punto sulle condizioni dei tre big nerazzurriTonali Arsenal, frenata per il centrocampista italiano? Svelata la decisione in vista della prossima stagione Bisseck Inter, il club prepara il... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Inter-Cagliari, dove vedere la partita in tv: gli orari; Lautaro Martinez gioca Inter-Cagliari? Come sta e le sue condizioni verso l'anticipo di venerdì; Inter-Cagliari oggi in Serie A: orari, probabili formazioni e dove vederla; Dalla vena di Thuram a Seba Esposito sempre più incisivo: i numeri di Inter-Cagliari. Inter, Barella torna re contro il suo Cagliari, la dedica che spiazza tuttiNicolò Barella torna a sorridere: in gol anche contro il suo ex Cagliari. Nel post-gara, il centrocampista ha dedicato la sua rete a una persona per lui speciale ... sport.virgilio.it Inter travolge il Cagliari: 3-0 a San Siro, decidono Thuram, Barella e ZielinskiDiretta Inter-Cagliari di venerdì 17 aprile 2026: Thuram apre, Barella raddoppia, Zielinski chiude. Nerazzurri dominanti nella ripresa ... calciomagazine.net Passione Inter. . - -, live reaction: "Vincereeeemo....vincereeeeemo...." #LiveReaction #PassioneInter #InterCagliari - facebook.com facebook Inter-Cagliari, #Pisacane: “Perdere non fa mai piacere ma uniti possiamo salvarci” #InterCagliari x.com