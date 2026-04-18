Intel Core Ultra 5 245K | Potere AI e prestazioni unlocked

Un nuovo processore è stato annunciato, dotato di capacità avanzate di intelligenza artificiale e prestazioni migliorate. Si tratta di un modello della famiglia Intel Core Ultra, identificato con la sigla 5 245K. La presentazione include anche un avviso di affiliazione, informando che potrebbero esserci ricavi derivanti da acquisti effettuati tramite i link forniti nell'articolo.

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