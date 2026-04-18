Installato un nuovo photored a Verona | entrerà in funzione dall' 1 maggio

A Verona sarà attivato un nuovo photored a partire dal primo maggio 2026. Il dispositivo sarà integrato nella rete di controllo del traffico già presente in città, contribuendo a monitorare e gestire la circolazione stradale. La decisione di mettere in funzione il nuovo sistema è stata comunicata dalle autorità competenti, che hanno pianificato l’installazione del dispositivo nelle zone interessate.

Un nuovo dispositivo per il controllo del traffico entrerà in funzione dal prossimo 1 maggio 2026, ampliando la rete già attiva in città a Verona. Si tratta del quinto impianto “photored”, installato con l’obiettivo dichiarato di contrastare il passaggio con il semaforo rosso e, più in generale.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Prove notturne per il nuovo treno della Circumvesuviana: presto entrerà in funzioneSi stanno svolgendo le prove notturne per l'entrata in esercizio del nuovo treno della Circumvesuviana che, a breve, dovrebbe quindi entrare in... Installato un nuovo defibrillatore a RigutinoUn imprenditore che opera nel campo del giardinaggio ha donato un defibrillatore alla comunità di Rigutino.