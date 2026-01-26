Prove notturne per il nuovo treno della Circumvesuviana | presto entrerà in funzione

Sono in corso le prove notturne del nuovo treno della Circumvesuviana, che entro breve entrerà in servizio. Queste verifiche sono fondamentali per garantire la sicurezza e l’efficienza del veicolo prima dell’attivazione ufficiale. L’introduzione del nuovo treno rappresenta un passo importante per migliorare il servizio di trasporto nella zona, offrendo maggiori comfort e affidabilità ai passeggeri.

Si stanno svolgendo le prove notturne per l'entrata in esercizio del nuovo treno della Circumvesuviana che, a breve, dovrebbe quindi entrare in funzione.

