Insegnante taglia i capelli a due studentesse durante la lezione | indagini interne per chiarire la dinamica dell’episodio

Una docente supplente di una scuola media è sotto indagine dopo aver tagliato una ciocca di capelli a due studentesse durante una lezione. Le notizie, riportate da diverse fonti, indicano che l’episodio sarebbe avvenuto in aula, ma le modalità e le ragioni sono ancora da chiarire. Sono in corso verifiche interne per comprendere meglio quanto accaduto, mentre le famiglie delle alunne hanno riferito l’accaduto alle autorità scolastiche.

Secondo quanto riportato da Il Gazzettino e dalle prime ricostruzioni circolate tra famiglie e ambiente scolastico, in una scuola media una docente supplente sarebbe al centro di accertamenti dopo aver tagliato una ciocca di capelli a due alunne durante una lezione. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Scuola media di Mestre, insegnante taglia i capelli a due studentesse durante la lezione: indagini interne per chiarire la dinamica dell’episodioSecondo quanto riportato da Il Gazzettino e dalle prime ricostruzioni circolate tra famiglie e ambiente scolastico, in una scuola media di Mestre una... Pantelleria, tragedia nel Mediterraneo: recuperati due corpi, indagini aperte per identificarli e chiarire la dinamica.La Guardia Costiera ha recuperato due corpi senza vita a circa 22 miglia nautiche a nord-ovest dell’isola di Pantelleria, nella giornata di lunedì 10... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Prof taglia i capelli a due alunne delle medie davanti ai loro compagni: Volevo solo farmi capire; SHOCK A VENEZIA | Docente taglia i capelli a due alunne in classe per spiegare un riassunto; La prof taglia i capelli a due alunne delle medie davanti ai loro compagni: Volevo solo farmi capire. Il caso a Mestre; La prof taglia i capelli a due alunne delle medie, classe sotto choc: Ecco perché l'ho fatto. Genitori in rivolta. Scuola media di Mestre, insegnante taglia i capelli a due studentesse durante la lezione: indagini interne per chiarire la dinamica dell’episodioA Mestre una supplente avrebbe tagliato i capelli a due alunne. La scuola indaga, le famiglie chiedono tutela dei minori ... orizzontescuola.it La prof taglia i capelli a due alunne delle medie davanti ai loro compagni: «Volevo solo farmi capire». Il caso a MestreMESTRE - «Professoressa, di quante righe dobbiamo fare questo riassunto?». Forse la ragazzina non ha nemmeno avuto il tempo di finire la domanda perché, in un attimo, ... ilmessaggero.it Due studentesse di una scuola media di Mestre (Venezia) si sono vista tagliare una ciocca di capelli con la forbice da una professoressa, in aula, dopo aver chiesto spiegazioni su come svolgere un riassunto. L'episodio, riferito da Il Gazzettino, è avvenuto in u facebook