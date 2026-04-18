Incidente sulla Via delle Genti | turista tedesco cade durante l' escursione con la moglie e i cani

Un incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi lungo i sentieri del Lago Maggiore, nel comune di Cannobio. Un turista tedesco, durante un'escursione con la moglie e i cani, è caduto su un tratto della

Incidente sui sentieri del Lago Maggiore nel pomeriggio di oggi, sabato 18 aprile. Un turista tedesco è rimasto ferito mentre percorreva la "Via delle Genti", nel comune di Cannobio.L'allarme e i soccorsiLa chiamata d'emergenza è scattata intorno alle 14 in località Molineggi. L'uomo stava.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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