Incidente sulla circonvallazione | donna incinta trasportata in ospedale in codice rosso

Questa mattina sulla circonvallazione di Foggia, vicino alla rotatoria di viale degli Aviatori, si è verificato un incidente stradale. Una donna incinta è stata soccorsa e trasportata in ospedale in codice rosso. Sul posto sono intervenuti i mezzi di emergenza e le forze dell'ordine per gestire la situazione e raccogliere le prime informazioni. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Incidente stradale questa mattina, sabato 18 aprile, sulla circonvallazione di Foggia nei pressi della rotatoria di viale degli Aviatori. Due auto, una Kia ed una Lexus, si sono scontrate intorno alle 8.30. A bordo di uno dei due veicoli una donna incinta trasportata in codice rosso in pronto.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Incidente a Montecorvino Pugliano, investita una donna: trasportata in codice rosso al RuggiUna donna di 65 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita da un'auto in via Vivaldi, nel territorio di Montecorvino Pugliano. Lite familiare davanti alla figlia: scatta il “Codice Rosso”, donna incinta finisce in ospedaleIntervento dei Carabinieri dopo una segnalazione: marito denunciato per maltrattamenti. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Vigevano, non ce l'ha fatta la giovane donna rimasta coinvolta nell'incidente di corso Brodolini; Mercoledì di maltempo a Roma: strade allagate in diversi quartieri. A Prati cade un albero; Paura a via Sampolo: scooter travolto da due auto, tre feriti portati a Villa Sofia; Carambola fra auto finisce sulla colonnina del gas | paura a Ponsacco. Mamma 51enne in auto con le figlie, muore in un incidente a Roma: era di origine abruzzeseSi chiamava Patrizia Trabucco ed è una delle due vittime (l'altra è un 16enne) dello scontro frontale avvenuto la notte tra il 3 e il 4 aprile sulla Tuscolana. Ferite, ma non in pericolo di vita, le d ... ilpescara.it Incidente nella circonvallazione. Si riaccende la polemicaUna donna è finita all’ospedale Bufalini. Nello scontro di ieri. coinvolte più auto. msn.com INCIDENTE IN UN CASEIFICIO, IMPRENDITORE GRAVEMENTE FERITO A NOCERA INFERIORE- Dramma sul lavoro a Nocera Inferiore, dove il titolare di un caseificio è rimasto gravemente ferito mentre era impegnato nella lavorazione. Secondo le prim - facebook.com facebook Nicolò Barella applaude Josep Martínez: coinvolto a ottobre in un tragico incidente stradale che ha portato alla morte di un 81enne, è sempre rimasto a disposizione dell'Inter come vice Sommer x.com