Incidente nella notte tra auto e moto giovane grave in ospedale

Nella notte tra il 17 e il 18 aprile, a Concorezzo, si è verificato un grave incidente in via don Giovanni Minzoni. Poco prima di mezzanotte, un’auto e una moto sono entrate in collisione, con le cause ancora da accertare. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, e un giovane coinvolto nell’incidente è stato trasportato in ospedale in condizioni gravi. La Polizia sta conducendo le verifiche sulla dinamica dell’incidente.

Bruttissimo incidente nella serata di ieri, 17 aprile, a Concorezzo. In via don Giovanni Minzoni, poco prima di mezzanotte, con dinamiche ancora da chiarire si sono scontrate un auto e una moto. A rimanere coinvolti nel sinistro, una ragazza di 17 anni e un ragazzo di 18. La situazione è sembrata.🔗 Leggi su Monzatoday.it Manolete : la dernière corrida qui a marqué l’histoire Notizie correlate Leggi anche: Incidente nella notte tra auto e moto, un giovane grave in ospedale Altri aggiornamenti Temi più discussi: Grave incidente nella notte in viale Certosa: uomo travolto da un'auto; Incidente nella notte tra auto e moto, giovane grave in ospedale; Perugia, schianto nella notte: soccorsi in azione; Boato nella notte a Mariano Comense, violento scontro tra auto: un ferito in ospedale. Stezzano, fuori strada con la moto nella notte: muore 47enneLo schianto intorno alle 4,45 alla rotonda tra la Statale 42 e la Provinciale 119: Fabio Benini, residente in paese, avrebbe fatto tutto da solo. L'allarme lanciato da un camionista che transitava in ... bergamonews.it Tragico incidente tra auto e moto nella notte a Milano: chi era il 19enne mortoIncidente tra auto e moto in piazza Prealpi a Milano: dinamica e accertamenti sullo scontro che è costato la vita a un giovane. Chi era la vittima. notizie.it Questo è l’unico frame dell’incidente in cui Juha Miettinen della BMW 325i #121 ha perso la vita. Stando alla ricostruzione della dinamica, una macchina avrebbe lasciato dei fluidi nel punto incriminato, creando un incidente a catena, che ha visto coinvolte be facebook Fuori strada con la moto, incidente a Badesi x.com