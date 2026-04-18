Incidente in autostrada ambulanza con un paziente a bordo si ribalta sull' A26 | tre feriti

Nel primo pomeriggio di oggi, un'ambulanza che trasportava un paziente si è ribaltata sull'autostrada A26 nel tratto tra Baveno e Carpugnino, vicino al chilometro 186 in direzione Genova. L'incidente è avvenuto intorno alle 14.30. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine, e si registrano tre persone ferite.

Un'ambulanza si è ribaltata nel primo pomeriggio di oggi, sabato 18 aprile, sull'A26. L'incidente è avvenuto intorno alle 14,30 nel tratto di autostrada tra Baveno e Carpugnino, all'altezza del chilometro 186, in direzione Genova.La dinamica e i soccorsiSecondo le prime ricostruzioni, il mezzo di.🔗 Leggi su Novaratoday.it TERRIBILE INCIDENTE TRA UN’AUTO E UN’AMBULANZA. CI SONO DIVERSI FERITI Notizie correlate Ambulanza si ribalta con paziente a bordo, dramma in Italia: traffico paralizzatoUn grave incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi in Italia, coinvolgendo un mezzo di soccorso e causando momenti di forte apprensione. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Incidente in autostrada, ambulanza con un paziente a bordo si ribalta sull'A26: tre feriti; Ambulanza di Villadossola si ribalta sulla A26 a Stresa: ferito un volontario; Ambulanza si ribalta: grave il paziente a bordo; Ambulanza si ribalta, paziente in codice rosso. Incidente in autostrada, ambulanza con un paziente a bordo si ribalta sull'A26: tre feritiÉ successo nel tratto tra Baveno e Carpugnino, in direzione Genova. Ferito gravemente il barelliere, che è stato sbalzato fuori dall'ambulanza ... novaratoday.it Ambulanza si ribalta sull’A26: un ferito grave, traffico in tiltIncidente nei pressi di Stresa: barelliere sbalzato fuori dall’abitacolo, chiuso a lungo il tratto tra Baveno e Carpugnino ... laprovinciadivarese.it Lo scooter che perde la traiettoria e sbatte. L’impatto che non lascia scampo: è morto così Cristian Chiappo, classe 1977, di Premariacco. L’incidente è avvenuto ieri sera, intorno alle 21, all’incrocio di strade che segnano l’inizio di Spessa. Da un lato via Corm facebook Fuori strada con la moto, incidente a Badesi x.com