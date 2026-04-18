Incidente a San Fili vicino Cosenza con violento scontro tra auto in galleria due morti e un ferito

Da virgilio.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte si è verificato un grave incidente lungo la Statale 107 a San Fili, in provincia di Cosenza. Due auto si sono scontrate violentemente all’interno di una galleria, provocando la morte di due persone e il ferimento di un'altra. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e avviare le indagini.

Incidente nella notte lungo la Statale 107 a San Fili, in provincia di Cosenza: due morti e un ferito nel frontale tra due auto in galleria.🔗 Leggi su Virgilio.it

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