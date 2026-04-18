Incidente a San Fili vicino Cosenza con violento scontro tra auto in galleria due morti e un ferito

Nella notte si è verificato un grave incidente lungo la Statale 107 a San Fili, in provincia di Cosenza. Due auto si sono scontrate violentemente all’interno di una galleria, provocando la morte di due persone e il ferimento di un'altra. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e avviare le indagini.

Incidente nella notte lungo la Statale 107 a San Fili, in provincia di Cosenza: due morti e un ferito nel frontale tra due auto in galleria.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Incidente a San Fili vicino Cosenza con violento scontro tra auto in galleria, due morti e un ferito Notizie correlate Cosenza, violento scontro tra due auto in galleria: due morti e un ferito(Adnkronos) – Tragico incidente, nella notte, lungo la Statale 107 Silana-Crotonese a San Fili, in provincia di Cosenza. Incidente nella notte in via Gorizia: violento scontro tra due auto, un ferito in ospedaleViolento incidente frontale tra due auto in via Gorizia, all'angolo con corso Sebastopoli. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Terribile scontro tra due auto sulla statale 107: due morti e un ferito nell’incidente a San Fili · LaC News24; Terribile schianto in galleria tra due auto sulla SS 107 in direzione San Fili. Sul posto ambulanze e vigili del fuoco; Due morti dopo lo schianto tra auto sulla 107 a San Fili. Le vittime sono un 19enne ed un 46enne di Marano Marchesato; Scontro tra due auto nel cosentino, due morti e un ferito. Incidente mortale a San Fili, due vittime e tre feritiE' di due morti e un ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto all'interno della galleria Fiego, sulla Statale 107 silana nel territorio del Comune di San Fili. Lo scontro tra due auto si è ... rainews.it Terribile schianto in galleria tra due auto sulla SS 107 in direzione San Fili: 2 vittimeL’incidente all’interno della galleria Fiego, sulla Statale 107 Silana Crotonese in direzione San Fili. Strada bloccata in entrambe le direzioni, ci sarebbero dei feriti gravissimi ... quicosenza.it Due persone sono morte ed una terza è rimasta ferita in uno scontro frontale tra due auto avvenuto nella tarda serata di ieri all'interno della galleria "Fiego" sulla strada statale 107 Silana Crotonese nel territorio comunale di San Fili (Cosenza). #ANSA - facebook.com facebook Due persone sono morte ed una terza è rimasta ferita in uno scontro frontale tra due auto avvenuto nella tarda serata di ieri all'interno della galleria "Fiego" sulla strada statale 107 Silana Crotonese nel territorio comunale di San Fili (Cosenza). #ANSA ansa.it/s x.com