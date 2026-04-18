Incendio in un deposito di attrezzi le fiamme arrivano fino in casa e avvolgono auto e moto | VIDEO

Questa mattina a Sassoferrato, poco prima delle 10, un incendio si è sviluppato in un deposito di attrezzi in via Crocefisso. Le fiamme si sono propagate rapidamente, raggiungendo anche le abitazioni vicine e avvolgendo auto e moto parcheggiate all’esterno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

SASSOFERRATO - Incendio questa mattina poco prima delle ore 10:00, in via Crocefisso. A fuoco una casetta in legno adibita a deposito di attrezzi da giardinaggio. Le fiamme hanno interessato anche la facciata dell’abitazione e una tettoia adibita a parcheggio, sotto la quale si trovavano.🔗 Leggi su Anconatoday.it CCTV Captures Dangerous Gas Station Fire Started by Cigarette #shorts Notizie correlate Incendio in un deposito a Salerno: fiamme avvolgono materiali sanitari vicino al teatro GhirelliUn incendio divampato nella serata di domenica 1 febbraio 2026 ha interessato un deposito situato accanto al teatro Ghirelli, nel Parco dell’Irno a... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Incendio in un deposito di Picanello, al lavoro i vigili del fuoco; Monza, incendio nella notte: esplosioni e fumo, distrutto un deposito di veicoli a noleggio con autobus e furgoni; Incendio in un deposito attrezzi a Sassoferrato, intervento dei vigili del fuoco; Incendio in un deposito di attrezzi, le fiamme arrivano fino in casa e avvolgono auto e moto | VIDEO. Incendio in un deposito di Ape-calessino a Ostuni: si indaga sull’origine del rogoIncendio nella notte in un deposito di Ape-calessino a Ostuni. Danni a mezzi e capannone, la polizia indaga anche sul dolo. pugliapress.org Incendio a Castel Volturno vicino al centro commerciale Giolì, distrutto deposito di barcheUn vasto incendio ha distrutto nella notte un deposito di barche a Castel Volturno (Caserta); sul posto i Vigili del Fuoco, operazioni di spegnimento in ... fanpage.it ArezzoTv. . Cronaca Aretina del 18.4.26 In Studio: Chiara Sadotti SOMMARIO Terranuova, incendio in un’abitazione: tre persone intossicate e trasferite in ospedale Riaperto stanotte il palazzo evacuato in Piazza San Jacopo. Inquilini rientrati, riaperti anche i n facebook Incendio al Trullo, in fiamme un camper e un'auto ift.tt/C7A8nce x.com