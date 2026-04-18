Incendio in palazzo occupato evacuata una persona FOTO

Questa mattina, intorno alle 10:20, i vigili del fuoco sono intervenuti a Sesto Fiorentino, in via Tevere, nella zona industriale dell'Osmannoro. L'intervento è stato richiesto per un incendio in un edificio dismesso e occupato da persone senza. Durante le operazioni di spegnimento, una persona è stata evacuata dall'edificio. Sul posto sono arrivati diversi distaccamenti dei vigili del fuoco provenienti da Firenze, Calenzano e dalla sede centrale.

I vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Fi-Ovest, di Calenzano e dalla sede centrale, sono intervenuti intorno alle 10:20 di questa mattina nel comune di Sesto Fiorentino, in via Tevere, nella zona industriale dell'Osmannoro, in un edificio dismesso e occupato da persone senza.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Incendio in un edificio occupato all’Osmannoro: evacuata una persona, nessun feritoSesto Fiorentino (Firenze), 18 aprile 2026 – Incendio questa mattina in un edificio dismesso e occupato da persone senza fissa dimora in via Tevere,... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Incendio in palazzo occupato, evacuata una persona / FOTO; Incendio in un edificio occupato all’Osmannoro: evacuata una persona, nessun ferito; FOTO - Incendio in palazzo occupato, un uomo salvato dai vigili del fuoco; Incendia la facciata di un palazzo, fermata una giovane: Avevo freddo, ho acceso dei rifiuti. FOTO - Incendio in palazzo occupato, un uomo salvato dai vigili del fuocoNel web che corre, noi scegliamo verifiche e domande scomode. Anche quando richiedono settimane. Con due caffè al mese sostieni una redazione che mette i fatti prima dell’effetto. Il beneficio è ... firenzetoday.it Dà fuoco a rifiuti per riscaldarsi, le fiamme incendiano la facciata di un palazzoLa donna non ha casa, ora è in carcere. Intorno alle 4 sono intervenute 6 squadre di vigili del fuoco, nessun ferito nel complesso popolare ... lastampa.it ArezzoTv. . Cronaca Aretina del 18.4.26 In Studio: Chiara Sadotti SOMMARIO Terranuova, incendio in un’abitazione: tre persone intossicate e trasferite in ospedale Riaperto stanotte il palazzo evacuato in Piazza San Jacopo. Inquilini rientrati, riaperti anche i n facebook Incendio al Trullo, in fiamme un camper e un'auto ift.tt/C7A8nce x.com