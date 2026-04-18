In Sicurezza per la vita al Ferraioli di Napoli simulazione e testimonianze

Ieri mattina, presso il teatro Ferraioli di Napoli, si è svolta una giornata dedicata alla sicurezza per la vita, con una simulazione e testimonianze di esperti. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi studenti, coinvolti in attività pratiche e ascoltando esperienze dirette su come intervenire in situazioni di emergenza. La mattinata si è conclusa con un confronto tra gli studenti e i relatori, intenti a riflettere su temi di grande attualità.

Una mattinata intensa, partecipata e carica di significato quella vissuta ieri dagli studenti dell’Istituto alberghiero “Ferraioli” di Napoli, protagonisti del progetto “In sicurezza per la vita”, promosso dall’Associazione Gruppo Sportivo della Polizia Municipale di Napoli, nata nel 2022 anche con il supporto dell’Assessorato alla Polizia Municipale e alla Legalità guidato da Antonio De Jesu e dell’assessorato all’Istruzione e alle Famiglie guidato da Maura Striano. A guidare l’iniziativa, che ha coinvolto gli allievi delle seconde e terze classi, sono stati il Maresciallo Raffaele Palma e gli agenti Cinzia Nardi e Alessandro Cavaliere, che hanno affrontato con linguaggio diretto e coinvolgente i temi della sicurezza stradale, dei comportamenti a rischio e delle conseguenze legate all’uso di alcol e sostanze stupefacenti.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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