Immobile a rischio crollo blitz dei vigili | scatta il sequestro denunciato il proprietario

La Polizia Municipale di Capaccio Paestum ha effettuato un intervento su un immobile in condizioni di potenziale crollo. Durante il controllo, è stato disposto il sequestro dell’edificio e il proprietario è stato denunciato. I controlli sono parte di un’attività volta a garantire la sicurezza pubblica e prevenire rischi legati a strutture pericolanti. Le autorità continuano a monitorare la situazione per evitare incidenti.

Proseguono i controlli a tutela della pubblica incolumità da parte della Polizia Municipale di Capaccio Paestum. Gli agenti hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, relativo a un immobile in condizioni critiche.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Centro massaggi con 'happy ending': scatta il sequestro dopo il blitz dei carabinieriOperazione congiunta tra Arma e Ispettorato del Lavoro: gravi irregolarità, attività sospesa e locale posto sotto sequestro. Bar chiuso dopo il crollo di piazza Cavour: condannati impresa e proprietario di un immobileIl tribunale di Agrigento ha condannato in solido l’impresa Nicotra esecutrice dei lavori di messa in sicurezza e Vincenzo Sinatra, proprietario di... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: ORDINANZA SICUREZZA Foggia, edificio a rischio crollo: ordinanza urgente per la messa in sicurezza; Lecce, aperto l’infopoint nell'ex Agip: è stato il bar del film Allacciate le cinture di Ferzan Özpetek; Reggio, perdita d’acqua da oltre due mesi. I residenti: ‘Palazzo a rischio e istituzioni assenti’; Emergenza nel cuore di Reggio Calabria: perdita idrica mette a rischio crollo un edificio, famiglie in pericolo. ORDINANZA SICUREZZA Foggia, edificio a rischio crollo: ordinanza urgente per la messa in sicurezzaOrdinanza contingibile e urgente per la messa in sicurezza di un fabbricato pericolante situato tra via Sant’Antonio e via delle Frasche ... statoquotidiano.it Sedrina, stabile a rischio crollo: Costruitevi un muro (da 400mila euro) entro 4 mesiL’ordinanza del Comune ai residenti di via Moro, sfollati da settembre. Entro 120 giorni devono realizzare la parete di contenimento ... ilgiorno.it Gabetti Campomarino. Boney M. · Sunny. Spoiler Nuovo immobile in arrivo… Vista mare Panorama mozzafiato e un terrazzo che parla da solo Il resto Seguici per non perderlo - facebook.com facebook #Sciogliamoidubbi Chi deve indicare in #dichiarazione dei redditi l’immobile concesso in #comodato e chi deve dichiarare il reddito derivante da #locazionibrevi effettuate dal comodatario La risposta nella nostra rubrica #LaPostadiFiscoOggi bit.ly/4vrTR2 x.com