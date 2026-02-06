Bar chiuso dopo il crollo di piazza Cavour | condannati impresa e proprietario di un immobile

Da agrigentonotizie.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il crollo in Piazza Cavour ad Agrigento, il tribunale ha condannato l’impresa Nicotra e Vincenzo Sinatra, il proprietario di un appartamento al quarto piano. Il bar che si trovava sotto l’immobile è stato chiuso e i giudici hanno stabilito che entrambi devono pagare 141 mila euro. La sentenza arriva dopo la tragedia che ha messo in allarme tutta la città e ha portato alla luce le responsabilità sulla sicurezza degli edifici.

Il tribunale di Agrigento ha condannato in solido l’impresa Nicotra esecutrice dei lavori di messa in sicurezza e Vincenzo Sinatra, proprietario di un appartamento al quarto piano, al pagamento di 141.310 euro a titolo di risarcimento dei danni subiti dallo storico “Bar Sajeva”, costretto a chiudere e trasferirsi dopo i crolli che, nella notte tra il 18 e il 30 settembre 2019, avevano interessato il palazzo Liberty di viale della Vittoria. Il condominio, difeso dagli avvocati Angelo Farruggia e Salvatore Perruccio, aveva chiamato in causa l’impresa, il direttore dei lavori e lo stesso Sinatra, accusato di avere compromesso la stabilità dell’edificio con interventi edilizi non autorizzati.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

