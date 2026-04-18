Nonostante le sfide legate al periodo storico attuale, il settore vinicolo nel territorio di Verona continua a mostrare interesse e impegno. Sono stati annunciati investimenti e sono stati avviati progetti di ricerca, mentre le aziende locali si impegnano a mantenere elevati standard di qualità. L’attività si svolge in un clima di entusiasmo e determinazione, con l’obiettivo di preservare e valorizzare la tradizione vinicola della zona.

Entusiasmo, spinta all’eccellenza, ricerca. Nonostante tutto. Nonostante il contesto storico non sia dei migliori. I conflitti internazionali, e in particolare la situazione in Iran, stanno preoccupando, ormai da tempo, il mondo agricolo. Come per pelle, cuoio e moda (settori importanti per il nostro territorio) anche per l’agricoltura, le tensioni internazionali, i prezzi che salgono, e le incertezze, sono ragione di timore di una crisi che potrebbe mettere in ginocchio interi comparti produttivi. E’ con questo scenario internazionale sulla sfondo che si è svolto il Vinitaly – il salone internazionale del vino e dei distillati, che si è trenuto a Verona – cui hanno partecipato anche le aziende del territorio insieme alla Toscana.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il vino, fra guerra ed eccellenza. Il territorio presente a Verona: "Investimenti ed entusiasmo"

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