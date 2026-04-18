Il video del recupero di un cucciolo di orso nero salvato in New Jersey dalla polizia

Un cucciolo di orso nero è stato recuperato da una pattuglia di polizia in New Jersey, dopo essere stato trovato da solo vicino a una strada trafficata. Senza tracce della madre, l'animale è stato trasferito in un centro specializzato nel recupero di specie selvatiche. Il video del salvataggio mostra il momento in cui i poliziotti si sono avvicinati al cucciolo e lo hanno messo in sicurezza.

Un cucciolo di orso nero è stato messo in salvo in New Jersey dalla polizia. Era da solo ai bordi di una strada ad alto scorrimento e in assenza della mamma il plantigrado è stato affidato a un centro di recupero che si occupa di specie selvatiche.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Cucciolo di 7 mesi lasciato in auto sotto il sole: salvato dalla Municipale a Pozzuoli Leggi anche: Cucciolo di pantera nera non riconosciuta dalla madre: la storia di Luna e della sua specie che non esiste in natura – I video Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Dovbyk e il video social sull’infortunio: Fa parte del calcio, tornerò più forte; DIRETTA | Pergolettese Virtus Verona (risultato finale 2-2): Padalino nel recupero! (Serie C, 11 aprile 2026). Il video del recupero di un cucciolo di orso nero salvato in New Jersey dalla poliziaUn cucciolo di orso nero è stato messo in salvo in New Jersey dalla polizia. Era da solo ai bordi di una strada ad alto scorrimento e in assenza della mamma il plantigrado è stato affidato a un centro ... fanpage.it