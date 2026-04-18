Il video del recupero di un cucciolo di orso nero salvato in New Jersey dalla polizia

Da fanpage.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un cucciolo di orso nero è stato recuperato da una pattuglia di polizia in New Jersey, dopo essere stato trovato da solo vicino a una strada trafficata. Senza tracce della madre, l'animale è stato trasferito in un centro specializzato nel recupero di specie selvatiche. Il video del salvataggio mostra il momento in cui i poliziotti si sono avvicinati al cucciolo e lo hanno messo in sicurezza.

Un cucciolo di orso nero è stato messo in salvo in New Jersey dalla polizia. Era da solo ai bordi di una strada ad alto scorrimento e in assenza della mamma il plantigrado è stato affidato a un centro di recupero che si occupa di specie selvatiche.🔗 Leggi su Fanpage.it

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