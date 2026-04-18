Il turno di oggi Occhi puntati su Pianese-Juve Next e sulle trasferte di Ternana e Gubbio

Oggi si gioca la penultima giornata del girone B di Serie C, tutta in contemporanea alle 20:30. Tra le partite in programma ci sono il confronto tra Pianese e Juve Next, e le trasferte di Ternana e Gubbio. In particolare, l’Ascoli riceverà il Guidonia Montecelio, mentre l’Arezzo sarà in trasferta a Pineto, squadra sesta in classifica e distante quattro punti dalla Vis.

La penultima giornata del girone B di Serie C si giocherà tutta in contemporanea, oggi alle 20:30. In ottica primo posto l’ Ascoli ospiterà il Guidonia Montecelio; l’ Arezzo andrà a Pineto, sesto in classifica e a più quattro dalla Vis. In chiave playoff le gare che più interessano ai biancorossi sono Pianese-Juventus Next Gen, con i toscani a pari punti dei vissini ma in svantaggio negli scontri diretti; Bra-Ternana, con le Fere attualmente a meno uno dai pesaresi, e Torres-Gubbio, con gli eugubini fermi a meno due dalla truppa di Stellone. Da monitorare anche Sambendettese-Pontedera. La Samb sarà ospitata a Pesaro domenica alle 14:30 e si sta giocando con il Bra una posizione favorevole per affrontare i playout.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il turno di oggi. Occhi puntati su. Pianese-Juve Next e sulle trasferte di Ternana e Gubbio Notizie correlate LA GIORNATA. Pesaro ok di misura. Occhi puntati oggi su Cento-MilanoIl 34° turno di regular season si è aperto nella serata di ieri col big match alla Vitrifrigo Arena di Pesaro che ha visto i padroni di casa... Mercato Juve, occhi puntati su Lucumì e Bernabè: trattativa alle porte?Milano, 14 febbraio 2026 – Stasera un succoso Inter-Juve nel giorno di San Valentino, la festa degli innamorati che si trasla al calcio, perché la... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Serie C | Dove vedere Pianese-Juventus Next Gen; Pianese-Juventus Next Gen in diretta, Serie C Live dal Comunale di Piancastagnaio; Biglietti in vendita per la partita di sabato Pianese-Juventus Next Gen; Serie C, girone B: per la Next Gen ultima trasferta del campionato sul campo della Pianese. Pianese: sfida playoff al Comunale contro la Juventus Next GenPIANCASTAGNAIO. Domani, alle ore 20:30, la Pianese è attesa da un’importante sfida in chiave playoff. Al Comunale arriverà infatti la Juventus Next Gen, ... ilcittadinoonline.it Pianese, assalto alla Juve Next Gen. Birindelli: Vogliamo chiudere beneL’obiettivo play-off è stato centrato. Adesso la Pianese punta ad arrivare il più lontano possibile. Ha due partite per ... sport.quotidiano.net Le parole di Massimo Brambilla alla vigilia di Pianese-Juventus Next Gen Domani, sabato 18 aprile 2026, la Juventus Next Gen affronterà in trasferta la Pianese in occasione della trentasettesima giornata di campionato: appuntamento fissato alle ore 20:30. L' facebook La #Pianese alza l’asticella: con la Juve Next Gen per assicurarsi la #sfida #playoff in casa #calcio #campionato #serieC x.com