Il progetto di raddoppio della linea ferroviaria tra Pistoia e Montecatini Terme è stato sospeso, suscitando la reazione dei sindaci della zona, che definiscono la decisione inspiegabile. La linea, considerata fondamentale per migliorare il trasporto pubblico locale, non sarà più realizzata come previsto. La scelta ha portato a proteste ufficiali da parte delle autorità comunali, che avevano puntato molto sul potenziamento delle infrastrutture ferroviarie.

Montecatini Terme, 18 aprile 2026 – Il raddoppio della linea ferroviaria da Pistoia a Montecatini doveva essere la svolta, il salto di qualità definitivo per il trasporto pubblico della Valdinievole. Invece, per centinaia di lavoratori e studenti, arriva un pesante disagio. La soppressione del treno in partenza a Montecatini alle 6.48 (18659), l’unico collegamento capace di unire la Valdinievole a Firenze in soli 39 minuti, andrà a creare gravi problemi. Claudio Del Rosso, sindaco di Montecatini, e Simona De Caro, sindaco di Monsummano, hanno deciso di agire insieme, inviando un segnale forte alla Regione e a Trenitalia. “Le nostre comunità – ricordano Del Rosso e De Caro – hanno sopportato sei anni di lavori per il raddoppio della linea ferroviaria, con sospensioni dei treni, modifiche agli orari, ritardi e disagi quotidiani”.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il treno veloce non c’è più. La protesta dei sindaci: “Decisione inspiegabile”

Notizie correlate

Alla conquista dei turisti tedeschi. Si punta sul treno veloce da MonacoIn Germania sono presenti anche importanti realtà turistiche della provincia di Forlì-Cesena, per promuovere le vacanze 2026.

Lazio Atalanta, prosegue la protesta dei tifosi biancocelesti? Spunta il comunicato, ecco la decisioneTriestina, rinforzo post-mercato: firma lo svincolato Anton! Il comunicato ufficiale Diogo Leite, corsa al colpo a parametro zero ancora aperta! Dopo...

Contenuti e approfondimenti

Argomenti più discussi: Perché non è stato dato rigore all'Atalanta contro la Juventus, i dubbi sulla decisione di Maresca; La cronaca del 7 aprile - LIVEBLOG.

Il treno più veloce del mondo: il Giappone testa la velocità a 600 km/h. Arriverà in Europa?Per il Giappone, il futuro non è un concetto astratto, ma è qualcosa che si costruisce, si testa e si fa correre sui binari – letteralmente, o meglio, sopra i binari! Il Paese sta sperimentando quello ... siviaggia.it

Il Giappone costruisce il treno più veloce del mondo: arriverà mai in Europa?Attualmente in fase di sviluppo in Giappone, il treno L0 Series potrebbe toccare 603,5 km/h, facendone il treno più veloce al mondo. Il Giappone sta sviluppando il treno più veloce al mondo, la L0 ... it.euronews.com

Nicolò ha preso la sua decisione e ha deciso di abbandonare la Casa di #GFVIP. - facebook.com facebook

Nicolò ha preso la sua decisione e ha deciso di abbandonare la Casa di #GFVIP. x.com