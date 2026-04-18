Il territorio si compatta e la politica resta divisa | La colpa? E’ degli altri

Da lanazione.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il territorio si sta riunendo intorno a una causa comune, mentre la politica continua a mostrare divisioni evidenti. Durante la manifestazione lungo l'Aurelia, cittadini e associazioni hanno espresso le proprie richieste, ma le forze politiche presenti non hanno trovato un accordo condiviso sulle modalità di intervento. La situazione resta tesa e le differenze tra le parti si sono acuite, alimentando ulteriormente lo scontro tra chi chiede azioni immediate e chi mantiene posizioni più cautelative.

Il territorio si compatta, la politica, nel profondo, resta divisa. La manifestazione ’Aurelia Sicura’, andata in scena ieri tra Capalbio e il confine laziale, ha segnato un punto di svolta sul piano locale, ma ha anche riacceso il confronto tra maggioranza e opposizione sul futuro del Corridoio Tirrenico. Alla mobilitazione hanno preso parte parlamentari, in prima fila i deputati Marco Simiani (Pd) e Fabrizio Rossi (FdI), insieme ai consiglieri regionali Lidia Bai (Pd) e Luca Minucci (FdI) e alla presidente della Provincia di Livorno. Se l’obiettivo condiviso resta la messa in sicurezza dell’Aurelia, le responsabilità dei ritardi dividono nettamente gli schieramenti.🔗 Leggi su Lanazione.it

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