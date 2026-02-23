Poliziotto fermato a Milano Salvini | Chi tradisce la divisa paga più degli altri

Un poliziotto è stato fermato a Milano con l’accusa di aver commesso un omicidio, probabilmente a causa di un conflitto legato al suo lavoro. Salvini ha commentato la notizia, affermando che chi viola la divisa deve pagare di più. La vicenda ha sollevato molte domande sulla sicurezza e sulla disciplina all’interno delle forze dell’ordine. La notizia si diffonde rapidamente, alimentando il dibattito pubblico sulla responsabilità degli agenti in servizio.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il commento del vicepremier sul caso Cinturrino. Il vicepremier Matteo Salvini è intervenuto sul fermo per omicidio di Carmelo Cinturrino, agente in servizio presso il commissariato Mecenate di Milano. A margine di una visita al Villaggio olimpico e paralimpico del capoluogo lombardo, il leader della Lega ha ribadito un principio netto: “Chi sbaglia paga, e se a sbagliare è qualcuno che indossa una divisa paga ancora di più”. Secondo Salvini, l’eventuale conferma delle accuse rappresenterebbe “un oltraggio alle forze dell’ordine”, sottolineando come la responsabilità di chi veste una divisa sia superiore proprio per il ruolo di tutela e garanzia che ricopre. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Salvini e il poliziotto fermato per l'omicidio del pusher: "Rifarei quel post. Chi sbaglia paga, in divisa anche di più"Matteo Salvini ha commentato l’omicidio di un pusher avvenuto a Rogoredo, attribuendolo alla sua pubblica opinione sul post che aveva pubblicato.

Rogoredo, Salvini cambia linea: “Chi sbaglia in divisa paga di più”. Ma aveva contestato l’inchiestaSalvini modifica posizione e afferma che chi commette errori in divisa deve pagare di più, dopo aver criticato l’indagine su un agente coinvolto in un episodio di violenza.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Fermato Carmelo Cinturrino: è il poliziotto che ha sparato e ucciso il pusher a Rogoredo; Corsico (MI), spaccio di droga: la Polizia di Stato arresta due persone; Chi è Carmelo Cinturrino, l'agente indagato per l'omicidio di Rogoredo; Ucciso a 28 anni a Rogoredo, i colleghi del poliziotto: Diceva di aver già chiamato i soccorsi, ma non era vero.

Rogoredo, fermato il poliziotto Carmelo Cinturrino: l'accusa è di omicidio volontarioDue svolte investigative: la Procura di Milano dispone il fermo di un agente per la morte nel boschetto di Rogoredo e a Foggia scatta l'arresto per omicidio premeditato legato all'incidente di San Sev ... notizie.it

Ucciso dal poliziotto a Rogoredo, fermato l’agente Carmelo Cinturrino: La pistola è stata messa dopo accanto a MansouriMolti indizi convergenti, arrivati finanche dalle dichiarazioni dei colleghi che erano con lui sulle scena del crimine. E poi quelle impronte digitali mancanti sulla pistola che Abderrahim Mansouri, u ... ilfattoquotidiano.it

La Stampa. . «Io sto sempre e comunque con le forze dell’ordine. Ma non con i delinquenti». È da questa dichiarazione che Matteo Salvini, dopo giorni di sostegno incondizionato al poliziotto fermato per la sparatoria di Rogoredo in cui è stato ucciso uno spac - facebook.com facebook

Omicidio Rogoredo, fermato il poliziotto Carmelo Cinturrino che ha ucciso Mansouri - la Repubblica x.com