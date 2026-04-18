Il sindaco alla Regione | Il Parco e le terme sono un unico patrimonio governiamoli insieme

Il sindaco di Montegrotto Terme ha incontrato i rappresentanti regionali in vista della nomina del nuovo presidente dell’Ente Parco Regionale dei Colli Euganei. Durante la consultazione, ha consegnato un documento di indirizzo politico in cui sottolinea che il Parco e le terme costituiscono un patrimonio unico e che devono essere gestiti congiuntamente. Il testo non contiene proposte di nomi, ma si concentra sulla collaborazione tra istituzioni.

In occasione della consultazione convocata in vista della nomina del nuovo presidente dell'Ente Parco Regionale dei Colli Euganei, il sindaco di Montegrotto Terme Riccardo Mortandello ha consegnato alla Regione Veneto un documento di indirizzo politico, un testo che non indica un nome per la.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Regione Lazio, ok alla legge sulle agevolazioni fiscali per il sostegno al patrimonio culturaleApprovata all’unanimità nella seduta odierna del Consiglio Regionale del Lazio la proposta di legge n. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Il sindaco alla Regione: Il Parco e le terme sono un unico patrimonio, governiamoli insieme; Elezioni Milano, il centrodestra accelera. La Russa lancia Lupi: L'ho suggerito io, serve un politico; In XII Commissione audizione sul dissesto idrogeologico a Rocca d'Arce; Pescaglia: visita del presidente della Regione Giani alla Casa della Comunità di Torcigliano. Punto nascita della Gruccia, Il vice sindaco di Montevarchi Bucciarelli replica alla RegioneArezzo, 01 febbraio 2026 -Punto nascita della Gruccia, Bucciarelli replica alla Regione: «Nessun obbligo di chiusura, la scelta è politica ed economica» Il vicesindaco di Montevarchi, Cristina ... lanazione.it Elezioni Milano, il centrodestra accelera. La Russa lancia Lupi: L'ho suggerito io, serve un politicoScegliere alla svelta il candidato sindaco di Milano. Lo ha detto Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, sabato mattina a margine del congresso regionale di Noi Moderati, all'Hotel Marriott ... milanotoday.it Liratv. . IN ONDA ORA Jimmy P SUL CH 18 DTT IN REGIONE CAMPANIA Verso la fine degli anni '40, un nativo americano, veterano di guerra, si affida ad un terapeuta nel tentativo di risolvere i suoi gravi problemi ESEIPROTAGONISTA | www.liratv.it # - facebook.com facebook È stata aperta, per la prima volta, Casa Savona, in via Genova a #Palermo, grazie a un progetto della soprintendenza dei Beni culturali e in occasione della quinta edizione del "Genio di Palermo" organizzato da @LeViedeiTesori. Leggi regione.sicilia.it/la x.com