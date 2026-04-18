Il ritorno di Euphoria e il bellissimo finale di DTF St Louis

La prossima settimana si terrà una puntata speciale di un programma televisivo, prevista per il 24 aprile. Si tratta di un episodio che anticipa il ritorno di una serie molto seguita, insieme a un finale particolare di un’altra produzione. La trasmissione si svolgerà in una città statunitense e coinvolgerà il pubblico con contenuti dedicati ai fan delle due serie. La data e il luogo sono stati comunicati ufficialmente dagli organizzatori.

Udite udite, un annuncio fichissimo: settimana prossima, il 24 aprile, avremo una puntata speciale in cui, oltre alle solite cose, parleremo anche con Isabella Aguilar (sceneggiatrice di Follemente ) e Davide Orsini (co-creatore di La legge di Lidia Poe t), sceneggiatori di prestigio ma anche grandi fan di Salta Intro, per motivi a me oscuri (glieli chiederemo). Però dai, anche questa puntata è a suo modo speciale, non fosse altro perchè l’ho registrata a mezzanotte, a un punto della mian vita in cui a mezzanotte al massimo, ma proprio al massimo, dovrei guardare video di gatti sotto le coperte. Ascolta la puntata. Diego Castelli nasce a Milano nel 1982 e non ha memorie d’infanzia che non siano legate a film, serie tv, romanzi, videogiochi.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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