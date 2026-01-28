David Harbour e Jason Bateman coinvolti in relazioni proibite nel trailer di DTF St Louis

David Harbour e Jason Bateman si trovano nel centro di una nuova serie, “DTF”, che debutterà il 2 marzo su HBO Max. Nel trailer, i due attori mostrano relazioni complicate e proibite, creando subito molta curiosità tra gli spettatori. Le prime immagini degli episodi fanno pensare a una storia tesa, con personaggi che si muovono tra passioni e segreti. La serie ha già attirato l’attenzione per il cast stellare e il ritmo serrato delle anteprime.

La nuova miniserie dal cast stellare debutterà in streaming su HBO Max a partire dal 2 marzo, ecco le prime immagini degli episodi. HBO Max ha svelato la data di uscita e il trailer della nuova serie DTF St. Louis, progetto che ha come protagonisti David Harbour e Jason Bateman. L'appuntamento per gli spettatori è stato fissato sulla piattaforma di streaming per il 2 marzo, giorno in cui debutterà il progetto ideato da Steven conrad (Patriot). Cosa racconterà DTF St. Louis I sette episodi, rilasciati a cadenza settimanale, che compongono la miniserie avranno al centro della trama un triangolo amoroso tra tre adulti in crisi di mezza età. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

