Il rinnovo del Consiglio di amministrazione di Atm è in programma fino alla fine di aprile, con la scadenza fissata per il 30. Tra i candidati in corsa c’è anche una figura nota per aver stabilito il prezzo di San Siro. La nomina dei nuovi membri avverrà solo al termine di questa procedura, senza ulteriori anticipazioni ufficiali.

I giochi per il rinnovo del Consiglio d’amministrazione di Atm si chiuderanno solo alla fine di aprile, per l’esattezza proprio il 30 aprile. Ma qualche indicazione è già trapelata nelle scorse settimane ed è tornata a trapelare anche in questi giorni. I nuovi ingressi nel board dell’azienda del trasporto pubblico cittadino dovrebbero essere due. Di uno si è già scritto: Christian Malagone, attuale direttore generale del Comune, dovrebbe sedersi nel Consiglio d’amministrazione di Atm con la prospettiva di essere poi indicato come amministratore delegato e direttore generale al posto di Alberto Zorzan. Non è un momento facile per lui,...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il rinnovo del Cda di Atm. In lizza anche la Oppio: fece il prezzo di San Siro

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